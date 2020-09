Tipp: "Der Ring des Nibelungen nach Richard Wagner"

Richard Wagners "Ring" erzählt der Illustrator Martin Stark nun in einem Bilderbogen in einzigartiger grafischer Form. Vier Bögen zeigen die Handlung, die Libretti sind in voller Länge abgedruckt und ein fünfter Bogen erklärt den Stammbaum der Figuren.

