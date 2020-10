Tipp: "Im Stillen laut"

Erika und Christine sind seit mehr als 40 Jahren ein Paar und betreiben einen Kunsthof in Brandenburg. Therese Koppes Dokumentarfilm "Im Stillen Laut" taucht ein in die Biografie zweier Künstlerinnen, die in der DDR als nicht staatskomform galten.

