Tipp: "Gott"

Eine Frau will Suizid begehen, weil ihr Mann gerade gestorben ist. Ihr Fall kommt vor den Ethik-Rat. Das Berliner Ensemble will mit dem Stück "Gott" von Ferdinand von Schirach eine Debatte anstoßen. Am Ende ist das Publikum gefragt.

