"Human Rights Film Festival"

Das Festival in Berlin zeigt in Zusammenarbeit mit Aktion gegen den Hunger, Save the Children und der NRC Flüchtlingshilfe Deutschland 40 Dokumentarfilme aus 38 Ländern - vom 18. bis 25. September 2019.

18.09.2019 18.09.2019 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen