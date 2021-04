Regisseur Sebastian Hartmann verlegt Shakespeares "Lear" in ein Sterbehospiz und verwebt es mit dem leichtfüßigen Stück "Die Politiker" von Wolfram Lotz - zu sehen am Deutschen Theater in Berlin.

