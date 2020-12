Die multimediale Ausstellung "Take Me to the River" des Goethe-Instituts zeigt, wie sich 15 internationale Künstler mit den Auswirkungen des Klimawandels in ihren Heimatländern auseinandersetzen.

1 min 1 min 14.12.2020 14.12.2020 Video verfügbar bis 31.01.2021 Video herunterladen