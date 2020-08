Tipp: "Terminal X - Building Our Future"

Performance, Hörspiel und Audio-Spaziergang: "Terminal X - Building Our Future" des Frankfurter Mousonturms lädt die Zuschauer zu einem Spaziergang in den Frankfurter Stadtwald, der in der Vergangenheit immer wieder im Zentrum zivilgesellschaftlichen Pr...

something 1 min something 20.08.2020 Video verfügbar bis 25.08.2020