Tipp: "Time to Act"

Schauspieler, kurz bevor sie in ihre Rollen schlüpfen: Auf mehr als 250 Seiten zeigt der britische Fotograf Simon Annand in seinem Bildband "Time to Act" Backstage-Aufnahmen, die einen faszinierenden Einblick in die geheimnisvolle Welt des Theaters lief...

1 min 1 min 09.12.2020 09.12.2020 Video verfügbar bis 09.12.2021 Video herunterladen