Tipp: "Vom Gießen des Zitronenbaums"

Künstler Elia ist befremdet von den Begehrlichkeiten seiner Nachbarn in Nazareth. Er macht sich auf in die aufgeklärten westlichen Monopolen und gerät auf eine Irrfahrt in die absurden Abgründe unserer Zeit. Jetzt als DVD und VoD.

something 1 min something 22.09.2020 Video verfügbar bis 22.12.2020 Video herunterladen