"Zaha Hadid - Complete Works 1979 - Today"

Das olympische Schwimmbad in London, das Port House in Antwerpen, das Al Janoub Stadium bei Doha in Katar und das neue Flughafengebäude in Peking - die Werke der Architektin Zaha Hadid versammelt in einem Bildband.

Beitragslänge: 1 min Datum: 14.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.05.2021