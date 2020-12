Tipp: "Zitrusfrüchte"

Kolorierte Kupferstiche von Zitronen, Limonen und Bitterorangen aus einer Zeit, in der diese noch exotisch waren: In "Zirusfrüchte" porträtiert Johann Christoph Volkamer (1644-1720) rund 170 unterschiedliche Sorten in beinahe surreal wirkenden Szenen.

1 min 1 min 30.11.2020 30.11.2020 Video verfügbar bis 27.11.2021 Video herunterladen