Verantwortung - was heißt das in Zeiten der Corona-Pandemie und Klimaerwärmung? Ina Schmidt und Hans Jonas definieren den Begriff in ihrem Buch "Die Kraft der Verantwortung – Über eine Haltung mit Zukunft" als die als "Pflicht anerkannte Sorge um ein an...

2 min 2 min 10.05.2021 10.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.05.2022 Video herunterladen