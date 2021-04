Die Medienwelt in der Türkei hat an Vielfalt verloren. Journalisten sitzen in Haft, Zeitungen wurden geschlossen. Was sehen und lesen die Türken in Deutschland über die Vorgänge in der Türkei?

5 min 5 min 13.04.2017 13.04.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen