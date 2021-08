Wer sind die neuen Taliban?

Innerhalb weniger Tage haben die Taliban die afghanische Armee besiegt und Regierungsgebäude in Kabul eingenommen. Sind das noch die Taliban der späten 1990er Jahre, die mit Hinrichtungen in Kabuler Fußballstadien das Land in Angst und Schrecken versetz...

