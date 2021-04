Eine These des Leipziger Kulturwissenschaftlers Wolfgang Ullrich provoziert: Sich zu Werten zu bekennen ist so beliebt, weil es so billig ist und dem Selbstbewusstsein schmeichelt.

6 min 6 min 04.12.2017 04.12.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.12.2022 Video herunterladen