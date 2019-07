Museum inmitten der Rheinromantik

Hoch über dem Rhein steht ein schneeweißes Gebäude, darunter ein historischer Bahnhof. Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen – ein architektonisches Highlight in Rheinland-Pfalz.Die Kunstreise beginnt im eleganten klassizistischen Bahnhof Rolandseck und setzt sich oben am Hang im schneeweißen Neubau des US-Stararchitekten Richard Meier aus dem Jahr 2005 fort.