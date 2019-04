Monster-Bühnenbilder nannte Regisseur Antú Romero Nunes einmal seine Arbeiten. In "Don Giovanni. Letzte Party“ sind es riesige runde Lichttraversen. Schwenk-, kipp- und senkbar, erschaffen sie je nach Stellung völlig neue Räume und strukturieren das Spielfeld für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Eine seiner wichtigsten Weggefährtinnen ist die Regisseurin Jette Steckel. Für ihre Inszenierung von "Die Tragödie von Romeo und Julia“ erschuf er Wände, die nur aus Lichterketten bestehen. Räume aus Licht, große Volumen, wandelbare, multifunktionale Spielflächen. Das sind seine Markenzeichen und der Ort an dem die meisten seiner großen Arbeiten entstanden, ist das Thalia Theater in Hamburg. Privat hingegen hat er einen ganz besonderen Rückzugsort am Ammersee. Das alte Atelierhaus eines Malers. 4,50 m hohe Decken, ein riesiges Glasfenster, eine Wand aus Licht.