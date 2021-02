Anita Albus: Waldrappe in Weltlandschaft

Die Kunsthalle zu Kiel ist Museum mit eigener Sammlung und Ausstellungshalle sowie ein Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die Sammlung umfasst Gemälde, Grafiken, Skulpturen und Objekte von der Dürerzeit bis in die Gegenwart mit Schwerpunkten im 19. und 20. Jahrhundert. Das 1909 eingeweihte Haus ist zudem Sitz des 1843 gegründeten Schleswig-Holsteinischen Kunstvereins. Diese Multifunktionalität macht die Kunsthalle zu einer einzigartigen Einrichtung in besonderer Lage an der Kieler Förde.