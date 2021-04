Die großen Künstlerduelle: Turner vs. Constable

Die Ausstellungen in der Royal Academy of Arts in den 1830er Jahren konnten über Malerkarrieren entscheiden. Hingen die Bilder gut, lockten lukrative Aufträge am Königlichen Hof. 1833 hingen die Bilder der beiden großen britischen Landschaftsmaler und erbitterten Konkurrenten John Constable und William Turner Seite an Seite im Ausstellungsraum.