Laut und urban kann Stephanie Thatenhorst genauso wie still und zurückgezogen. Die Theresa Bar in München ist eine ihrer emblematischen Arbeiten: hochfloriger Teppich, dunkelgrüner Samt, satte Farben und reiche Materialien. Ihr persönlicher Rückzugsort liegt am Chiemsee, fernab der geschäftigen Großstadt München. Auf dem Bauernhof ihrer Eltern hat sie eine Scheune zum Ferienhaus umgebaut und alles verwirklicht, was sie sich schon immer erträumt hat. Sie brachte die einheimischen Handwerker oft zum Verzweifeln, doch das Ergebnis gab ihr Recht. Stephanie Thatenhorst ist eine Designerin der Gegensätze, doch vielleicht ist der Weg vom Moos in den Wäldern rund um ihr Elternhaus bis hin zu den grünen Loungesesseln einer Bar doch gar nicht so weit.