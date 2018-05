Schampus raus und Würstchen auf den Tisch – Es ist wieder Kuttner-Zeit und Sarah lädt zur dritten Runde. Essen, Quatschen und eine schicke Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. "Kuttner plus Zwei" ist zurück. Gleiches Setting, neue Gäste. Sarah Kuttner und zwei Prominente – das ist "Kuttner plus Zwei". Hier ist sie Gastgeberin und Moderatorin zugleich. Bei Eierlikör und Schnittchen plaudert sie mit den Gästen über die wichtigen und unwichtigen Fragen des Lebens. Kein Promo-Talk, kein Studio.