Hans Magnus Enzensberger - Ein Leben

Die 1950er Jahre in Deutschland: Die Leute waren strebsam, die Atmosphäre stickig, und die Nazizeit war noch lange nicht verwunden. Der zornige junge Dichter Enzensberger war gleich mit seinem ersten Gedichtband in aller Munde: 1957 publizierte er "Die Verteidigung der Wölfe". Er verteidigte die Wölfe gegen die Lämmer, die vermeintlichen Opfer gegen die Täter. Bis 1957 arbeitete er als Hörfunkredakteur beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Auch in den folgenden Jahren entstanden zahlreiche Radio-Essays. Enzensberger nahm an mehreren Tagungen der Gruppe 47 teil. Und er wurde zu einer der intellektuellen Leitfiguren der APO. Enzensberger arbeitete als freier Schriftsteller in Norwegen und in Italien, war als Lektor beim Suhrkamp Verlag in Frankfurt tätig und zog sich 1961 auf eine Insel im Oslofjord zurück. 1963 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. 1965 gründete er eine Zeitschrift, die für die 1968er-Bewegung so wichtig war wie der Fahrplan für Reisende der Bahn: Das "Kursbuch".