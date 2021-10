Dangarembga studierte in Berlin Film und ist eine der bedeutendsten Filmemacherinnen Simbabwes. Ihre Filme thematisieren häufig gesellschaftlich relevante Themen wie AIDS und Gewalt gegen Frauen. Sie unterstützt aktiv junge Filmemacherinnen in ihrem Land. Im Juli 2020 wurde sie in Harare kurzzeitig verhaftet, weil sie zu Antikorruptionsprotesten gegen die Regierung aufgerufen hatte. Die kenianische Soziologin und Germanistin Auma Obama rief 2010 die Stiftung "Sauti Kuu" ("Starke Stimmen") ins Leben. Mit der Organisation setzt sich die Schwester des 44. US-Präsidenten, Barack Obama, in der ganzen Welt für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein.