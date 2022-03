Frau Hansen, Sie werden als Mainzer Stadtschreiberin ein Domizil weit südlich Ihrer Heimat Norddeutschland beziehen. Was interessiert Sie besonders an der Stadt Mainz? Was kennen Sie schon und was möchten Sie zuerst kennenlernen?



Ich kenne Mainz wirklich gar nicht und bin sehr gespannt auf die Stadt. Mit dem Stadtschreiberinnen-Domizil habe ich den perfekten Ausgangspunkt für meine Erkundungen. Ich werde also mit dem Gutenberg-Museum anfangen, mir die Altstadt erwandern, und dann werde ich das tun, was ich immer tue, wenn ich mich irgendwo länger aufhalte: das Wasser suchen. Ich freue mich auf den Rhein – aber noch mehr auf die Menschen in der Stadt und auf die Mainzer Lebensart. Mal sehen, wie das zusammenpasst, das Nordfriesische und das Rheinland-Pfälzische!



In Ihren Romanen steht das Landleben im Mittelpunkt. Und nur vorübergehend halten es Ihre Protagonisten in der Stadt aus. Gibt es denn den Stadt- oder den Landmenschen? Und wo sehen Sie sich selbst?



Ich glaube, dass die meisten von uns mittlerweile nicht mehr eindeutig Stadt- oder Landmenschen sind. Was mich betrifft: Ich lebe zwar im Dorf, spreche Plattdeutsch mit den Nachbarn und freue mich über die Natur und den Freiraum um mich herum. Aber ich baue weder Gemüse an, noch bin ich im Schützenverein oder bei den Landfrauen aktiv. Ich lebe einfach mein Schriftstellerinnenleben auf dem Land. Umgekehrt kenne ich viele, die in der Stadt leben, im Schrebergarten Hühner halten, Kartoffeln und Tomaten ziehen und in ihren Nachbarschaften ein dorfähnliches Miteinander haben. Die meisten von uns bedienen sich ein bisschen aus beiden Welten, glaube ich. Oder pendeln, je nach Lebensphase.



Die Themen Heimat, Herkunft, Zugehörigkeit sind in Ihren Romanen von großer Bedeutung, und der Erfolg Ihrer Bücher zeigt, dass viele Menschen das Interesse daran mit Ihnen teilen. Glauben Sie, dass wir diese Themen gerade neu überdenken, weil wir die Nachteile einer globalisierten Welt erleben?



Die Frage, die mich – und offenbar auch viele andere Menschen – umtreibt, ist: Wer sind wir, und was tun wir, wenn die alten gesellschaftlichen Gefüge verschwinden? Wo "verorten" wir uns beispielsweise, wenn wir geografisch und biografisch überhaupt nicht mehr festgelegt sind, wenn da kein Hof ist, der übernommen werden muss, auch kein Familienbetrieb, der uns an einen Ort binden würde, keine Standes- und Geschlechtergrenze, die uns daran hindert aufzusteigen (zumindest theoretisch nicht). Wir sind viel freier als die Generationen vor uns, aber das heißt auch, dass wir sehr viel mehr entscheiden müssen, Neuland betreten und oft ziemlich in der Luft hängen, weil wir nicht wissen, wo wir denn nun hingehören. Vielleicht hat die Pandemie das Nachdenken über diese Themen noch ein bisschen verstärkt.