Istanbul von vorne. Eine Recherche.

Zaimoglu kehrt nach vier Jahren nach Istanbul zurück, in der er für sein neues Familienepos "Siebentürmeviertel" unterwegs war. Er erkennt die Stadt nicht wieder: Istanbul erfindet sich neu. Die Hauptstadt zweier Imperien, so Zaimoglu, wandelt sich zur Metropole neuer Kulissen. In der Peripherie werden in Windeseile auf einstigen Gewerbegebieten Hochhäuser und Handelszentren gebaut. In der historischen Altstadt und in den Vierteln aus dem 19. Jahrhundert entkernt man die Bauten und erhält die Fassaden. Zaimoglu: "Die Stadt soll schöner werden, tatsächlich wird sie seelenlos. Im Anfang steht der Bau eines Prestigeobjekts. Die Anwohner werden vertrieben, sie weichen den wohlhabenden Bürgern. Es entstehen bewachte, geschlossene Gesellschaften."