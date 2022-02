Bereits mit 12 Jahren wurde die 1989 in Moskau geborene Dascha Dauenhauer als Jungstudentin an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin aufgenommen und studierte Klavier bei Birgitta Wollenweber. Parallel bekam sie Kompositionsunterricht am Julius Stern Institut bei Jolyon Brettingham Smith. Es folgten Konzertauftritte mit eigenen Stücken. Unter anderem wurde ihr Orchesterstück "Sinfonietta" 2004 in der Berliner Philharmonie uraufgeführt. Mit 17 Jahren begann Dauenhauer ein Diplomstudium in Musiktheorie an der Universität der Künste Berlin bei Hartmut Fladt. Nach ihrem Diplomabschluss begann sie 2015 den aufbauenden Masterstudiengang Filmmusik an der Filmuniversität Babelsberg.