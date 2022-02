2015 erhielt sie ihren dritten Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bestes Szenenbild" für den Kinofilm "Who Am I – Kein System ist sicher" in der Regie von Baran bo Odar. 2020 folgte der vierte für ihre Arbeit an Burhan Qurbanis Film "Berlin Alexanderplatz". Silke Buhr ist Mitglied der Deutschen Filmakademie und erhielt 2019 die Einladung zur Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Darüber hinaus arbeitet sie als Dozentin im Studiengang Szenografie-Kostüm der Hochschule Hannover sowie im Studiengang Szenenbild an der Filmakademie Baden-Württemberg.