Nach dem 14stündigen Trip aus dem Atlas Gebirge kommen die beiden Surfer endlich in einer wahren Oase an: Dem Oasis Festival, dass es seit 2015 gibt und das zum vierten Mal in Marrakesch stattfindet. Vier Bühnen, 10 international angesagte Djs und Musiker (etwa Nicola Cruz oder Booka Shade) und das herrliche Wetter in Marrakesch machen das Oasis zum Festival-Hotspot für House, Elektro und Techno, das den Vergleich mit Party-Metropolen wie Lissabon in Portugal oder Barcelona in Spanien nicht scheuen muss. Dabei ist es kein reines Musikfestival, sondern stellt auch Kunst und Kultur in den Mittelpunkt. Stardesigner wie Virgil Abloh kommen, um hier abzuhängen und sich neue Inspiration zu holen.