Mit Cozy und Jo in Taghazout

Schnell war klar: Surfer sprechen überall auf der Welt die gleiche Sprache. So wie der 35-jährige Youssef, für den Plastik im Meer ein Riesenthema ist. Oder wie die 21-jährige Berberin Meryem, die furchtlos die größten Wellen meistert und als Surferin größten Respekt unter Surfern genießt. Weil sie sich als Frau in Marokko in eine Männerdomäne vorgewagt hat. Und weil sie fünffache marokkanische Surfmeisterin ist.