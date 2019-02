Mit Cozy und Jo in Imsouane

Imsouane, ein weiterer Küstenort in Marokko, gilt als Place-to-be für Surfer. In Teil 2 von MeetSurfEat treffen Cozy und Jo den Surfer Youssef wieder. Er hilft den beiden dabei sich mit dem Fischer Abderahim zu verständigen. Dessen Spitzname ist Asimsa, Adlerfisch. Kein Zufall, dass Cozy und Jo in daheim in ihrem Restaurant vorzugsweise mit diesem Fisch arbeiten.