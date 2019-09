Durchgetaktet

Lisa Ruhfus ist auf einer Mission - auf Mission K. “Kulturschaffende*r” - ein toller Beruf! Aber wie ist es wirklich, Kultur zu schaffen? In der Reihe Mission K trifft Lisa Ruhfus Menschen an verschiedenen Orten, die mit Leidenschaft und Kreativität Leben in den Begriff "Kultur" bringen. Der berühmte "Blick hinter die Kulissen" reicht Lisa Ruhfus nicht - sie möchte verstehen, wie Kreativität und Können im Alltag zu Kunst und Kultur werden.