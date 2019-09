Voller Körpereinsatz

Daniil ist wirklich ein Spitzentänzer: Seit 2018 ist er „Erster Solotänzer“ am Staatsballett in Berlin, vorher war er zehn Jahre Solist am berühmten American Ballet Theatre in New York. Unter den Profitänzern zählt Daniil zur Weltspitze der fünf besten. Lisa bekommt von Daniil ein Grundlagentraining zum Thema „Pirouette“, das nicht besonders erfolgreich verläuft. Es zeigt Lisa aber, wie sehr der Tanz ins Leben eingreifen kann: Der enormen körperlichen und gesundheitlichen Alltagsbelastung begegnet Daniil leichtfüßig, aber mit knallharter Disziplin.