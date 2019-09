Lisa Ruhfus ist auf einer Mission - auf “Mission K”. “Kulturschaffende*r” - ein toller Beruf! Aber wie ist es wirklich, Kultur zu schaffen? In der Webvideoreihe „Mission K“ trifft Lisa Ruhfus Menschen an verschiedenen Orten, die mit Leidenschaft und Kreativität Leben in den Begriff “Kultur” bringen. Der berühmte “Blick hinter die Kulissen” reicht Lisa Ruhfus nicht - sie möchte verstehen, wie Kreativität und Können im Alltag zu Kunst und Kultur werden.