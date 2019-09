Wie fühlt man sich, wenn man in der berühmten Augsburger Puppenkiste auf die Spielbrücke klettert und eine Marionette in die Hand bekommt? In der Folge "Versteckte Helden”, trifft Lisa Ruhfus ihre alten Helden Jim Knopf und Urmel und wird am Lummerland Hauptbahnhof sofort zurück in ihre Kindheit gebeamt! Puppenspieler Andreas Ströbl holt Lisa schnell zurück, indem er sie zu seinem Arbeitsplatz mitnimmt: Auf der Spielbrücke auf 2,30 Metern Höhe muss Lisa sich anstrengen, nicht vornüber auf die Bühne zu kippen. Jetzt nicht die Fäden verknoten! Schnell wird klar, was man als Puppenspieler mitbringen muss: Schwindelfreiheit und eine sehr gut trainierte Bauchmuskulatur!