Dem Casting-Show-Image ist Sarah Engels längst entwachsen und ist als Solo-Künstlerin, Schauspielerin und mit 1,8 Millionen Instagram-Follower*innen als Influencerin erfolgreich.

Auch für ihre Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten, wie zum Beispiel "Let's Dance" und "Dancing on Ice" ist sie bekannt und konnte ihre Fans dort mit ihren anderen Fähigkeiten begeistern.

In ihrer Musik besingt sie am liebsten große Emotionen im Pop- Sound, so wie mit ihrer Ballade "Te Amo Mi Amor".