BBC Big Weekend 2019 (Samstag)

Die 64.000 Tickets für die beiden Konzerttage sind in weniger als 90 Minuten verkauft. Die Höhepunkte des Festivals am Samstag (Tag 1) sind die Auftritte von Miley Cyrus, Billie Eilish, Mumford & Sons und der englischen Singer-Songwriterin und erfolgreichen Karate-Kämpferin Anne-Marie.



Des Weiteren interpretiert der Schotte Lewis Capaldi, der 2020 den Brit Award in der Kategorie "Best New Artist" gewinnt, seinen Superhit "Someone You Loved", die Foals beweisen, dass sie zu Recht zu den besten englischen Lice-Acts gehören und die britische Sängerin und Songwriterin Charli XCX begeistert die Fans mit treibenden Elektropop-Beats.