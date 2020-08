BBC Big Weekend 2019 (Sonntag)

Im Line Up sorgen zwei Bands für besondere Aufmerksamkeit: 2002 als Schülerband gestartet, präsentieren The 1975 einen optisch und akustisch überwältigenden Auftritt. Sie eröffnen und beschließen das Konzertspecial. In der Mitte sorgt die britische Sängerin und Schauspielerin mit kosovarischen Wurzeln, Rita Ora, mit ihrer Band für Gänsehautmomente. Entdeckt im Alter von 14 Jahren, erreicht sie 2014 Platz 1 der britischen Hitparade mit dem Song "I Will Never Let You Down". Mit "Your Song" gelingt Rita Ora 2017 ein weltweiter Erfolg, den sie mit dem Song "Anywhere" im Herbst 2017 weiter anheizt. Sie präsentiert alle drei Songs im Rahmen des BBC Konzertspecials.