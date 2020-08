Catfish & The Bottlemen: Live at the Manchester Arena

Sänger Ryan Evan McCann stammt aus Australien und gründet 2010 im walisichen Seebad Llandudno seine Band "Catfish & The Bottlemen". 2013 nimmt sie Ben Lovett unter Vertrag, der bei Mumford und Sons spielt. Das Debütalbum "The Balcony" erscheint 2014, erreicht Platz 10 der englischen Hitparade und ist auch in den USA erfolgreich. 2016 wird die Band um den charismatischen Frontmann McCann im Rahmen der englischen Brit Awards in der Kategorie "British Breakthrough Act" ausgezeichnet.