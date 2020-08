Megadeth: Countdown to Extinction - Live

1992 erscheint das Album "Countdown to Extinction", klettert auf Platz 2 der US-Charts und wird zur erfolgreichsten Veröffentlichung der Band. Megadeth gehören zu den sogenannten "Big Four" der Metal-Szene, zusammen mit Metallica, Slayer und Anthrax. Megadeth-Sänger und Gitarrist Dave Mustaine ist 1982 sogar Teil der ersten Metallica-Besetzungen, doch die Band trennt sich schnell von Mustaine, der mit seinen zum Teil kontroversen Texten für Megadeth immer wieder scharf kritisiert wird. Anfang der 2000er Jahre bringt Mustaine Ordnung in sein Leben, schwört den Drogen ab und wird zum wiedergeborenen Christen. 2009 begraben Metallica und Mustaine das Kriegsbeil.