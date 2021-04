Mit seinem Herzensprojekt ist der künstlerische Leiter von Gauthier Dance so stark verbunden, dass Eric Gauthier es sich nicht nehmen lässt, selbst eine Choreografie “Covid Cage” beizusteuern. Er weiß genau, was es bedeutet, das Thema "Dying Swan“ zu in...

3 min 3 min 16.04.2021 16.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.04.2023 Video herunterladen