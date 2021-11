Adventskonzert aus Dresden

Der chinesische Starpianist Lang Lang ist eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten der Klassikszene. Zum Adventskonzert bringt Lang Lang eines der beliebtesten Schöpfungen des norwegischen Komponisten Edvard Grieg mit in die Frauenkirche: das "Adagio" aus dem Klavierkonzert a-Moll, op. 16.



Die Sopranistin Katharina Konradi zog mit 15 Jahren aus Kirgistan nach Hamburg und hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Berührung mit klassischer Musik, nur mit Pop und Folklore. Ein Lehrer brachte sie zu Mozart und Bach und startete damit die rasante Entwicklung einer besonderen Künstlerin: 2016 war sie die Gewinnerin des Deutschen Musikwettbewerbs, 2018 wurde sie zum Ensemblemitglied an der Staatsoper Hamburg. Als Opern-, Konzert- und Liedsängerin hat sich Katharina Konradi in kürzester Zeit einen Namen gemacht.



"The guy is a total star", schrieb die "New York Times" über Jonathan Tetelman. Der junge Tenor ist auf einer Insel in Südchile geboren, in den USA aufgewachsen und fand auf einer Knabenchorschule zum Gesang. An einem New Yorker Konservatorium startete er als Bariton ins Gesangsstudium. Als erfolgreicher Tenor mit heller leuchtender Stimme ist er heute solistischer Gast an bedeutenden internationalen Opernhäusern wie der Komischen Oper Berlin, der English National Opera und dem Royal Opera House Covent Garden in London.



Die musikalische Leitung dieses feierlichen Adventskonzertes übernimmt Petr Popelka. Seit August 2020 ist der tschechische Dirigent in Oslo Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters. In seiner Heimatstadt Prag übernimmt er in der kommenden Saison den Posten des Chefdirigenten des Prager Radio-Sinfonieorchesters. Von 2010 bis 2019 war Popelka stellvertretender Solo-Kontrabassist der Sächsischen Staatskapelle Dresden, er teilt mit dem traditionellen Orchester des Adventskonzertes eine gute Freundschaft.



Komplettiert wird das diesjährige Klangerlebnis des Adventskonzertes durch zwei Chöre: den Chor der Sächsischen Staatskapelle sowie die hellen, klaren Knabenstimmen des Dresdner Kreuzchores.



Schauspielerin Stephanie Stumph hat als gebürtige Dresdnerin eine enge Verbindung zur Frauenkirche und war über lange Jahre beim Adventskonzert zu Gast. 2021 präsentiert sie zum zweiten Mal das feierliche Konzert aus der Frauenkirche.



Die Dresdner Frauenkirche strahlte in ihrer Geschichte immer mit hoher Symbolkraft: Als Ruine war sie über lange Zeit ein prominentes Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Nach dem Wiederaufbau wurde der Sakralbau als Wahrzeichen wieder zu einem wichtigen Bestandteil des Dresdner Stadtbildes. Heute gilt die Dresdner Frauenkirche als ein Symbol für Versöhnung und das Zusammenwachsen von Europa: Spenden für den Wiederaufbau kamen auch aus Ländern mit schweren Verlusten durch deutsche Kriegsangriffe.