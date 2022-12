Adventskonzert aus Dresden

Am Pult der Staatskapelle Dresden: Marie Jacquot

Quelle: ZDF/Werner Kmetitsch

Die junge französische Dirigentin Marie Jacquot hat einen erstaunlichen Karriereweg: Bevor sie Dirigentin wurde, stand sie bis ins Teenageralter vor einer Profikarriere im Tennis und spielte sogar bei den Junior French Open. Die Musik war für sie immer die andere Leidenschaft, die schließlich gewann: so studierte sie Posaune am Konservatorium in Paris und anschließend Dirigieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit 2019 ist sie Erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Ab 2024 übernimmt Marie Jacquot die Musikalische Leitung des Königlich Dänischen Theaters in Kopenhagen.