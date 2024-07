Auf seiner "Dirty Diamonds"-Welttour schockt und unterhält Alice mit Klassikern wie "School's Out", "Poison" und "No More Mr. Nice Guy". Das Live-Konzert wurde im Sommer 2005 auf dem Montreux Jazz Festival in der Schweiz aufgezeichnet. Auch dieses Jahr ist Cooper in Europa unterwegs: Neben Paris und London spielt er im Oktober Konzerte in fünf deutschen Städten.