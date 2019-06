Anna Netrebko in der Arena di Verona: "Il Trovatore"

Verdi schuf mit seiner Oper ein wahres Meisterwerk. Sie lebt nicht aus der doch sehr verwirrenden Handlung, sondern vor allem aus der facettenreichen musikalischen Sprache: ausdrucksstarke Melodien, emotionsgeladene Arien und effektvolle Chöre. Schon die Uraufführung in Rom im Jahr 1853 traf das Publikum mitten ins Herz, und in Windeseile verbreitete sich die Oper in der ganzen Welt. Bis heute zählt "Il Trovatore" zu den populärsten Verdi-Opern.



In seiner opulenten Inszenierung in Verona verwandelt der italienische Regisseur Franco Zeffirelli den Bühnenraum des römischen Amphitheaters in ein beeindruckendes Spektakel. Er ist ein Meister opulenter und monumentaler Bilder und macht sich mit seiner Szenengestaltung jede Dimension der Arena zunutze. Das Sänger- und Ehepaar Netrebko und Eyvazov komplettiert die Opernaufführung aus der Arena di Verona mit seiner stimmlichen Präsenz und Virtuosität.





Mitwirkende:



Anna Netrebko - Leonora

Yusif Eyvazov - Manrico

Luca Salsi - Graf Luna

Dolora Zajick - Azucena

Riccardo Fassi - Ferrando

Elisabetta Zizzo - Ines

Carlo Bosi - Ruiz



Orchester, Chor und Ballettkorps der Arena di Verona.



Musikalische Leitung: Pier Giorgio Morandi

Regie, Bühnenbild: Franco Zeffirelli

Kostüme: Raimonda Gaetani

Choreografie: El Camborio und Lucia Real