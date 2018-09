Anna Netrebko und Yusif Eyvazov in der Waldbühne

Der in Algier geborene und in Aserbeidschan aufgewachsene Tenor Yusif Eyvazov ist kein Unbekannter auf den großen Opernbühnen der Welt. Allein in der Spielzeit 2015/16 gab er Debüts an so bedeutenden Häusern wie der Metropolitan Opera in New York, der Wiener Staatsoper, der Pariser Opéra und der Berliner Staatsoper. 2016 war er auch zum ersten Mal bei den Salzburger Festspielen zu Gast. Dort sang er in diesem Jahr, ebenso wie Anna Netrebko, in der Neuinszenierung von Verdis „Aida“. Highlights aus dieser Oper stehen auch beim Waldbühnenkonzert auf dem Programm.