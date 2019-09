Anne-Sophie Mutter spielt Filmmusik

Die Ausnahme-Geigerin ist immer wieder für Überraschungen gut. Waren es zuletzt ihre Klub-Konzerte in Berliner Szenevierteln, zu denen auch viele junge Leute kamen, begibt sie sich bei ihrer Open-Air-Premiere auf neues musikalisches Terrain. Und das aus gutem Grund, denn mit dem mehrfachen Oscar- und Grammy-Gewinner John Williams ist sie seit vielen Jahren befreundet.



"Es gibt nur einen John Williams", erklärt Anne-Sophie Mutter. "Was er schreibt, ist unvergleichlich. Wenn ich einen seiner Filme sehe und darin eine Geige oder ein Cello erklingt, denke ich jedes Mal, das würde ich gern selbst spielen! Und jetzt stehen mir seine wunderbaren Arrangements für all diese Kult-Filmmusiken zur Verfügung."

Für Williams wiederum ist Anne-Sophie Mutter "die größte Geigerin, die Deutschland in den letzten 100 Jahren hervorgebracht hat"!



Beim Konzert auf dem Münchner Königsplatz wird Anne-Sophie Mutter vom Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von David Newman begleitet.