Avicii: Tribute Concert - In Loving Memory of Tim Bergling

Am 20. April 2018 schockiert die Nachricht vom Tod des Musikers Avicii die Musikwelt. Im Rahmen eines Gedenkkonzerts am 5. Dezember 2019 in Stockholm nehmen Fans und Stars Abschied.

Im TV-Programm: 24.07.2021, 12:45 - 14:15 Im TV-Programm: 24.07.2021, 12:45 - 14:15 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen