Bayerischer Fernsehpreis 2017 - Der Blaue Panther

Matthias Kowalsky als Executive Producer des Unterhaltungsprogramms: "The Voice of Germany (Staffel 6)" (ProSieben/SAT.1)

Begründung der Jury: Eine Gesangs-Casting Show im deutschen Fernsehen erfolgreich zu starten ist eine beachtliche Leistung. Eine Gesangs-Casting Show über 6 Staffeln hinweg auf Top Marktanteilen zu halten, ist eine Kunst. Dieses Werk ist "The Voice of Germany" gelungen. Die Coaches Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Michi Beck und Smudo sowie Andreas Bourani haben es in der 6ten Staffel mal wieder geschafft, die Zuschauer von ProSieben und zum ersten Mal auch von Sat.1 mitzureißen und zu verzaubern. Die Kandidaten, in der Show "Talents" genannt, werden von den Coaches nicht aufgrund ihrer Erscheinung ausgewählt, nein, bei "The Voice of Germany" zählt in erster Linie der Gesang der Kandidaten. Und das ist, neben den wirklich guten Gesangskünsten, wohl der größte Unterschied zu allen anderen Castingformaten dieser Art. Bei "The Voice of Germany" steht die Musik im Vordergrund. Aber auch die Art der Inszenierung unterscheidet sich von anderen Casting-Shows. Bei "The Voice of Germany" geht es nicht darum die Kandidaten "am Nasenring durch die Manege zu führen". Hier wird erfolgreich eine emotionale Bindung zwischen dem Zuschauer und den Kandidaten sowie zu dessen Coach aufgebaut. Der Zuschauer wird eingeladen mit den Kandidaten mit zu fiebern - gemeinsam mit deren Familien, die immer wieder in die Show integriert werden. Das ist wunderbare Unterhaltung für die ganze Familie!

Bildquelle: Prosieben Sat1