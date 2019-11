Die BBC Proms-Konzerte in der berühmten Royal Albert Hall in London versprechen jedes Jahr einen besonderen Musikgenuss. Das City of Birmingham Symphony Orchestra präsentiert mit seiner Chefdirigentin Mirga Grazinyté-Tyla ein spannendes Programm.

Datum: 16.11.2019