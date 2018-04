Belcanto - Die Tenöre der Schellack-Zeit

Filmautor Jan Schmidt-Garre ist in den 1990er Jahren zu den letzten damals noch lebenden Weggefährten der Sänger gereist. In New York traf er Michael Sisca, der den 1921 gestorbenen Enrico Caruso noch persönlich gekannt hat. In Moskau entdeckte er in der Wohnung von Ivan Koslowskys Tochter etliche verrostete Filmdosen mit bis dahin völlig unbekannten Filmaufnahmen des großen russischen Tenors. In Amsterdam berichtete die Sängerin Paula Lindbergh-Salomon in einem bewegenden Interview vom Schicksal ihres engen Freundes Joseph Schmidt, der trotz seines sogar von Joseph Goebbels gelobten Schlagers „Ein Lied geht um die Welt“ nicht mehr auftreten durfte und später auf der Flucht vor den Nazis starb.